Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, КНР и КНДР

Действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес руководителей из Венгрии, Китая и Северной Кореи. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного шоу The Late Show With Stephen Colbert, выходящего на телеканале CBS. Гостья программы ответила на реплику ведущего, который подчеркнул, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп любит говорить сторонникам о своих тесных связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Диктаторы, авторитарные руководители и люди, которых хорошо описывали, как убийц.
Камала Харрис, вице-президент США
Харрис также выступила с утверждением, что руководители других государств могут манипулировать Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке.
Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден.
Фото и видео: YouTube / The Late Show with Stephen Colbert
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