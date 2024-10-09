Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, КНР и КНДР

Вице-президент США дала характеристику политикам, которых Трамп считает друзьями.

Действующий американский вице-президент, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии на выборах 5 ноября 2024 года Камала Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес руководителей из Венгрии, Китая и Северной Кореи. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного шоу The Late Show With Stephen Colbert, выходящего на телеканале CBS. Гостья программы ответила на реплику ведущего, который подчеркнул, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп любит говорить сторонникам о своих тесных связях с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Диктаторы, авторитарные руководители и люди, которых хорошо описывали, как убийц. Камала Харрис, вице-президент США

Харрис также выступила с утверждением, что руководители других государств могут манипулировать Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке.

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден.

Фото и видео: YouTube / The Late Show with Stephen Colbert