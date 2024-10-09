Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Вице-президент США напомнила о своем участии во всех важных решениях, принимаемых администрацией в Вашингтоне.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис во вторник заявила местным ведущим с телеканала ABC News о том, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, лидер Белого дома Джо Байден во время президентского срока. Она напомнила, что приняла эстафету на грядущих выборах на высший должностной пост в США именно от Байдена, когда политик принял решение выбыть из предвыборной гонки. Такими сведениями иностранная чиновница поделилась в эфире программы The View.

Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений Камала Харрис, вице-президент США

Чуть позже во время интервью политик все же уточнила, что, в отличие от Джо Байдена, в ее кабинете министров в случае победы на выборах в Белом доме будет работать представитель из Республиканской партии США.

Харрис не будет встречаться с Путиным без участия Киева.

Фото и видео: YouTube / The View