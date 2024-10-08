В американской администрации рассказали о том, что не готовы к проведению двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным по украинскому мирному урегулированию без участия в мероприятии киевского режима. Соответствующее мнение действующий вице-президент США, кандидат на высший должностной пост от Демократической партии страны Камала Харрис огласила журналистам местного телеканала CBS News. Заявление иностранный политик сделала в качестве ответа на вопрос ведущего шоу.
Двусторонне без Украины? Нет.
Камала Харрис, вице-президент США
Камала Харрис также уведомила общественность о том, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом военном альянсе будут решаться, "если и когда" для этого процесса придет время.
"Это капитуляция". Харрис сделала неожиданное заявление об Украине.
Фото и видео: YouTube / 60 Minutes
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