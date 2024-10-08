Харрис не будет встречаться с Путиным без участия Киева

Власти США отказываются от переговоров с Россией по Украине, в которых не будут задействован Киев.

В американской администрации рассказали о том, что не готовы к проведению двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным по украинскому мирному урегулированию без участия в мероприятии киевского режима. Соответствующее мнение действующий вице-президент США, кандидат на высший должностной пост от Демократической партии страны Камала Харрис огласила журналистам местного телеканала CBS News. Заявление иностранный политик сделала в качестве ответа на вопрос ведущего шоу.

Двусторонне без Украины? Нет. Камала Харрис, вице-президент США

Камала Харрис также уведомила общественность о том, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом военном альянсе будут решаться, "если и когда" для этого процесса придет время.

"Это капитуляция". Харрис сделала неожиданное заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes