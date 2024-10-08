В Белом доме оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине мирным путем.

План американского кандидата в президенты от Республиканской партии и бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа по Украине приведет киевский режим к капитуляции. Соответствующее мнение действующий вице-президент США, кандидат на высший должностной пост от Демократической партии страны Камала Харрис огласила журналистам местного телеканала CBS News.

Он говорит, что может закончить конфликт в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию. Камала Харрис, вице-президент США

Дональд Трамп неоднократно критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Москвой по разрешению украинского кризиса. Республиканец множество раз о готовности к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes