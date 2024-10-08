Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах

В Белом доме указали на каком именно моменте фокусируются США в поддержке Киева.

В американской администрации не ответили однозначно на вопрос о том, поддержит ли власти в Вашингтоне вступление Украины в состав НАТО при победе демократов на президентских выборах. Свое мнение не смогла огласить действующий вице-президент США, кандидат на высший должностной пост от Демократической партии страны Камала Харрис перед журналистами местного телеканала CBS News. Иностранный политик попыталась ответить на вопрос ведущего шоу. Спикер заметила, что прямо сейчас Белый дом принял решение поддерживать способность киевского режима защищаться.

Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет. Камала Харрис, вице-президент США

Дополнительно Камала Харрис прокомментировала официальные заявления Дональда Трампа о его готовности урегулировать региональный конфликт на Украине за сутки. По версии демократки, речь идет о капитуляции Киева.

Харрис заявила, что некоторые политические силы в США хотят капитуляции Украины.

Фото и видео: YouTube / 60 Minutes