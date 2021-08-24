Харрис: США поддерживают жителей Мьянмы в борьбе за возвращение страны на путь демократии

Вице-президент США рассказала о позиции Вашингтона по Индо-Тихоокеанскому региону.

Американский вице-премьер Камала Харрис заявила, что в Вашингтоне поддерживают жителей Мьянмы в борьбе за возвращение страны на путь демократии. Об этом чиновница рассказала во время своей речи в Сингапуре. Она зачитала доклад о взглядах США на Индо-Тихоокеанский регион. Администрация Белого дома надеется на то, что другие страны ИТР поддержат позицию США по данному вопросу.

Мы крайне встревожены действиями военной хунты в Мьянме, осуждаем происходящее там насилие и репрессии. Вашингтон поддерживает жителей в усилиях по возвращению страны на путь демократии. Камала Харрис, вице-премьер США

Напомним, что с 1 февраля военное командование Мьянмы объявило о введении на год чрезвычайного положения. Генералы сместили с должностей гражданских чиновников и руководителей страны. Они объяснили переворот масштабными фальсификациями, которые якобы были зафиксированы во время парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. С начала февраля 2021 года в стране продолжаются протесты. Жертвами митингов стали 960 человек.

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Видео: Белый дом