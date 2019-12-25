Ханой передал США останки американских солдат, погибших во время войны во Вьетнаме. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Нян зан". В СМИ отметили, что торжественная церемония состоялась 24 сентября.
Мы благодарны Вьетнаму за партнерство в этом благородном деле
Даниэль Критенбринк, посол США в Ханое
Ранее вьетнамские судебно-медицинские специалисты провели анализ останков. Они пришли к выводу, что они относятся к американским солдатам, которые считались пропавшими без вести во время боевых действий в стране. Эту информацию должны подтвердить ученые из лаборатории вооруженных сил на Гавайях. Именно там занимаются идентификацией останков погибших военных.
Напомним, что церемония в 2020 году стала 154-ой по счету, начиная с 1973 года.
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Фото: U.S. Embassy in Hanoi
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