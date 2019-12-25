Виталий Савельев рассказал о планах компании по восстановлению международного сообщения.

"Аэрофлот" рассказал о переговорах о возобновлении авиарейсов из России в Китай и Вьетнам. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил генеральный директор компании Виталий Савельев. Чиновник отметил, что сейчас компания прорабатывает вопрос восстановления рейсов с двумя странами.

Мы работаем с Китаем, китайское направление, Вьетнам. Мы должны восстановиться. Ну что мы летаем в 4 страны? Это ни о чем Виталий Савельев, глава "Аэрофлота"

По словам эксперта, для восстановления международных перелетов должны быть соблюдены условия выполнения безопасных пассажирских рейсов. Он напомнил, что страны Евросоюза предварительно дали согласие на возобновление полетов с Россией, по потом в ситуацию вмешалась "общая политика….и нам отказали".

Глава "Аэрофлота" обозначил сроки запуска рейсов из России в Европу.

Фото: Piter.tv