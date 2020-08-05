Глава "Аэрофлота" допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

После сокращения рынка на половину компании стали бороться за клиента и прибегать к демпингу.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев допустил волну банкротств авиакомпаний из России осенью 2020 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, из ста компаний, которые представлены на рынке, работают только 48. Среди них есть сильные игроки — например, S7 Airlines.

Так вот, на первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. Виталий Савельев, генеральный директор "Аэрофлота"

Он отметил, что это ещё раз подчёркивает коллизию на рынке, так как ещё до коронакризиса предложение авиаперевозок было избыточным примерно на 12-14%. После сокращения рынка на половину компании стали бороться за клиента и прибегать к демпингу.

Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит.

Савельев подчеркнул, что сейчас тарифы "Аэрофлота" почти приблизились к тарифам "Победы".

Ранее мы писали, что "Уральские авиалинии" начнут выполнять рейсы из Жуковского в Анталью с 14 августа.

Видео: kremlin.ru