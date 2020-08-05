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"Уральские авиалинии" начнут выполнять рейсы из Жуковского в Анталью с 14 августа

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Перевозчик продолжает восстанавливать авиасообщение с Турцией.

"Уральские авиалинии" начнут выполнять рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковское" в Анталью с 14 августа. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. Ранее сообщалось, что российский перевозчик возобновляет полеты в Турцию с 10 августа. В список рейсов попал маршруты до Анталии, Даламана, Бодрума из Петербурга, московского "Домодедово" и Ростова-на-Дону.

С 14 августа мы приступаем к выполнению регулярных рейсов по маршруту Жуковский - Анталья - Жуковский по средам, пятницам и воскресеньям

сообщение авиакомпании "Уральские авиалинии"

Напомним, что "Уральские авиалинии" считаются одной из крупнейших российских авиакомпаний. За прошлый год перевозчик зарегистрировал более 9,5 млн пассажиров на своих рейсах. Компания имеет в своем владении 48 лайнеров на условиях операционного лизинга.

Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа.

Видео: YouTube / БИЗНЕС Online

Теги: авиасообщение, аэропорт, жуковское, открытие границ, туризм, турция, уральские авиалинии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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