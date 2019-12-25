Вольфганг Мюнхау считает, что армии будут бороться за "Сувалкский коридор".

Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО .Об этом читателям в авторском материале сообщил Вольфганг Мюнхау. Он указал на действия, которые Берлин предпримет в случае противостояния Москвы с силами Североатлантического альянса. Специалист уверен, что армии будут бороться за "Сувалкский коридор". Этот участок в длину более ста км, который соединяет Белоруссию и Калининградскую область. Сейчас по нему проходит граница Польши и Литвы. Автор напомнил, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности мгновенно вступит в силу.

Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику. Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме. Вольфганг Мюнхау, немецкий журналист

Журналист сослался на заявление федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что ФРГ "должна" России газопровод "Северный поток — 2" ради "искупления своих грехов со времен Второй мировой войны".

Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V".

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