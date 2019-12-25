Немецкие СМИ рассказали о выгоде "Газпрома", если он начнет поставлять газ через новый трубопровод раньше выданного разрешения.

Handelsblatt: газопровод "Северный поток — 2" может начать работать без сертификации. Немецкие журналисты уточнили в своей статье, что функционирование российского трубопровода может начаться раньше при конкретных условиях. Источники СМИ заметили, что в прошлом такие инциденты уже фиксировались. В частности, речь идет о газовых проектах NEL и EGL 401. Федеральное сетевое агентство Германии BNA считает, что в случае начала ранней эксплуатации объекта до того, как трубопроводу выдадут сертификат на деятельность, штраф для оператора составляет "не более миллиона евро".

Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро...Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину. статья издания Handelsblatt

По мнению авторов материала, такой сценарий развития ситуации может показаться для "Газпрома" заманчивым, так как в мире фиксируется рост стоимости на голубое топливо и энергетические ресурсы. При этом в BNA считают предыдущие прецеденты "несопоставимыми" по сравнению с реализацией российским проектом.

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