Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Иран готов нанести удар по угрожающему государству.

Али Хаменеи ответил на угрозы Дональда Трампа Ирану. Верховный лидер готов незамедлительно нанести тяжелый удар по тому, кто будет угрожать интересам Тегерана. Политик, как и глава Америки, не хочет военного конфликта.

Ранее Трамп обвинил страну в организации нападения на посольство США в Багдаде (Ирак). Трамп подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за возможную гибель людей. Тегерану не поздоровится, если ущерб получит также собственность Америки в Ираке.

Хаменеи назвал слова коллеги иррациональными. Он считает естественным витком ненависти действия, которые произошли из-за преступлений США

Ранее Piter.tv писал о том, что США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии.

Фото: Pixabay.com

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