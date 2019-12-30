Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Али Хаменеи ответил на угрозы Дональда Трампа Ирану. Верховный лидер готов незамедлительно нанести тяжелый удар по тому, кто будет угрожать интересам Тегерана. Политик, как и глава Америки, не хочет военного конфликта.
Ранее Трамп обвинил страну в организации нападения на посольство США в Багдаде (Ирак). Трамп подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за возможную гибель людей. Тегерану не поздоровится, если ущерб получит также собственность Америки в Ираке.
Хаменеи назвал слова коллеги иррациональными. Он считает естественным витком ненависти действия, которые произошли из-за преступлений США
Ранее Piter.tv писал о том, что США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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