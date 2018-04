Хакеры удалили с YouTube клип рекордсмен Despacito

После хакерской атаки исчезли клипы популярных исполнителей. Некоторое время на месте клипов было изображение людей в масках с оружием.

После хакерской атаки на популярный видеохостинг с YouTube пропал клип, который на днях стал абсолютным рекордсменом по просмотрам.

Piter.TV сообщал, что клип пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси Despacito перешагнул цифру в 5 миллиардов просмотров. В августе 2017 клип Despacito побил предыдущий рекорд по просмотрам на YouTube, который принадлежал совместному проекту рэпера Wiz Khalifa и певца Чарли Пута на композицию "See you again", набрав почти 3 миллиарда просмотров. После того, как исчез клип, какое-то время на его месте была картинка с людьми в масках, которые держат оружие и направляют его в экран.

Сейчас этого клипа просто нет на YouTube. Вместе с детищем Луиса Фонси пропали клипы Шакиры, Тейлор Свифт и Дрейка.

Видео: YouTube/LuisFonsiVEVO

Фото: Twitter/Music News Facts