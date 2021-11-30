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Серверы телеканала "360" пережили мощную хакерскую атаку
Сегодня, 16:52
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Серверы телеканала "360" пережили мощную хакерскую атаку

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Реакция не допустила прекращения вещания.

Неустановленные хакеры загрузили вредоносные программы на серверы телеканала "360" и временно ограничили доступ ко всем ресурсам редакции, а также сделали невозможным ведение прямого эфира и затруднили работу монтажеров отдела новостей. Об этом сообщает сам телеканал, называя данную хакерскую атаку крупнейшей за всю свою историю.

Реакция не допустила прекращения вещания: выпуск всех программ эфирной сетки был сохранён. По словам заместителя гендиректора телеканала Алексея Коваля, намерения злоумышленников не увенчались успехом.

Все обязательства перед зрителями и партнерами телеканала "360" выполняются в полном объеме. Незначительное ограничение функционала коснулось интерактивных элементов оформления.

Алексей Коваль, заместитель гендиректора телеканала "360"

Фото: Pxhere

Теги: новости россии, хакерская атака
Категории: Лента новостей, Новости России,

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