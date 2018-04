Клип Despacito побил все рекорды YouTube, набрав 5 миллиардов просмотров

Видеоклип на композицию Despacito появился на YouTube 12 января 2017 года. К сегодняшнему дню просмотры этого клипа перевалили за отметку 5 миллиардов.

Клип на композицию пуэрториканских исполнителей Despacito, ставший абсолютным лидерам в 2017 году, побил и все предыдущие рекорды YouTube.

Американский журнал Variety сообщил, что это новый абсолютный рекорд для видеохостинга YouTube,

На данную минуту строка просмотров выглядит так:



Despacito в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки в 2017 году признана лучшей песней самой престижной премии в мире музыки American Music Awards. В августе 2017 клип Despacito побил предыдущий рекорд по просмотрам на YouTube, который принадлежал совместному проекту рэпера Wiz Khalifa и певца Чарли Пута на композицию "See you again", набрав почти 3 миллиарда просмотров.

Видео: YouTube/LuisFonsiVEVO

Фото: скрин YouTube