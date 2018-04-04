Стрельба в офисе YouTube: Названо имя стрелявшей женщины

Днем 3 апреля в Калифорнии в офисе YouTube женщина открыла огонь: ранены три человека, сама она погибла.

Днем, 3 апреля, женщина в черном платке и топе ворвалась в офис YouTube и открыла огонь.

ЧП произошло около 13 часов по местному времени в разгар рабочего дня в здании, где обычно работает около 1700 человек. Полиция эвакуировала в срочном порядке людей, некоторые служащие забаррикадировались в своих кабинетах. Вскоре стало известно, что стрелявшая женщина застрелилась, но успела ранить трех человек. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Сейчас стало известно имя стрелявшей женщины - это Насим Агдам. Ей 39 лет и возможно она иранского происхождения. По одной из версий женщина стреляла в своего бойфренда. Этот мужчина среди раненых. У Насим был на YouTube свой канал.

Видео: YouTube