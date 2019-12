Снова провал: YouTube выпустил ролик с самыми просматриваемыми видео за 2019 год

Кроме того, YouTube принес извинения за прошлогодний провальный "ревайнд", который стал самым провальным роликом. Но и этим роликом зрители не довольны.

Видеохостинг YouTube опубликовал видеоролик Rewind 2019 с самыми крутыми видео за год и начал его с извинений за провал прошлогоднего видео.

На YouTube опубликовано видео с итогами за 2019 год. В ролик вошли самые просматриваемые видео на хостинге, которые получили больше всего "лайков" и посмотрели самое большое количество раз. В видео подведены итоги по разным "группам" среди музыкантов, танцевальных видео, влогеров, самые прорывные каналы и авторские видео.

Самым "залайканым" видео стало ироничное видео под названием Make This Video The Most Liked Video On Youtube ("Пусть это видео соберет больше всего лайков на YouTube") на канале MrBeast. У 13-минутного ролика 43,5 миллионов просмотров и 11 миллионов лайков. Примечательно, что на 9 месте в топ-10 русскоязычный блогер А4 из Минска, в видео "Покупаю всё, что ты можешь унести из магазина". В съемках видео принмал участие влогер из России. У видео 12,5 миллионов просмотров и 2,1 миллион "лайков".

Среди музыкальных видеоклипов победил Shawn Mendes с клипом на композицию Señorita. 805 миллионов просмотров и 13 миллионов "лайков". Самое крутое танцевальное видео от ChapkisDanceUSA (Daddy Yankee & Snow - Con Calma) просмотрели 65,3 миллиона раз, и получило почти 1 миллион "лайков".

Самой популярной видеоигрой оказался Minecraft, самым просматриваемым роликом в сфере бьюти стало видео мейкапера Джеймса Чарьза.

Видеохостинг YouTube, начиная с 2011 года, к новому году публикует подобные видеонарезки по итогам года. Прошлогодний Rewind 2018 стал самым провальным видео. В этом году на хостинге учли пожелания зрителей и вернулись к классическому формату. Но зрители вновь остались не довольны. У видео на данный момент почти 15 миллионов просмотров, но "дизлайков" почти в 2 раза больше, чем "лайков". В комментариях пользователи шутят, что им больше всего понравилось ставить "дизлайки".

Ранее на Piter.TV: Названы самые популярные видео 2019 года на YouTube в России

Видео и фото: YouTube