  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сайт аэропорта Пулково был временно недоступен из-за технического сбоя
Сегодня, 15:59
191
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сайт аэропорта Пулково был временно недоступен из-за технического сбоя

0 0

Некоторое время при попытке зайти на ресурс выдавалось сообщение об ошибке.

В среду, 21 сентября, в работе сайта аэропорта Пулково появились технические сбои. Некоторое время при попытке зайти на ресурс пользователям выдавалось сообщение об ошибке. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проблема уже устранена. 

Наблюдались кратковременные сбои в работе сайта. На данный момент, работоспособность сайта восстановлена в полном объёме

Пресс-служба аэропорта "Пулково"

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что сайт подвергся хакерской атаке. Официального подтверждения этому не поступало.

Ранее в Пулково пассажиров попросили выезжать раньше, чтобы не опаздывать на рейсы из-за пробки на шоссе.

Фото: Сайт аэропорта Пулково (скриншот)

Теги: аэропорт пулково, сайт, санкт-петербург, хакерская атака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии