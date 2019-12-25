Сайт аэропорта Пулково был временно недоступен из-за технического сбоя

Некоторое время при попытке зайти на ресурс выдавалось сообщение об ошибке.

В среду, 21 сентября, в работе сайта аэропорта Пулково появились технические сбои. Некоторое время при попытке зайти на ресурс пользователям выдавалось сообщение об ошибке. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проблема уже устранена.

Наблюдались кратковременные сбои в работе сайта. На данный момент, работоспособность сайта восстановлена в полном объёме Пресс-служба аэропорта "Пулково"

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что сайт подвергся хакерской атаке. Официального подтверждения этому не поступало.

Ранее в Пулково пассажиров попросили выезжать раньше, чтобы не опаздывать на рейсы из-за пробки на шоссе.

Фото: Сайт аэропорта Пулково (скриншот)