В Пулково пассажиров попросили выезжать раньше, чтобы не опаздывать на рейсы из-за пробки на шоссе

Сейчас по дороге в аэропорт, на Пулковском шоссе, ведутся ремонтные работы.

Жителей и гостей Петербурга попросили заранее выезжать в аэропорт Пулково, чтобы не опаздывать на рейсы, пишут в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас по дороге в аэропорт, на Пулковском шоссе, ведутся ремонтные работы. Уже неделю на ремонтируемых участках скапливаются огромные пробки.

Впервые затор появился в среду. Тогда пробка на Пулковском шоссе вынудила пассажиров автобусов идти пешком. Участник пробки рассказал, что на Пулковском шоссе "дикий трэш". Другой уточняет, что "народ выходит из автобусов и идёт пешком". Днем ранее водители объезжали 5-балльную пробку по газону на Пулковском шоссе.

Напомним, ремонт Пулковского шоссе начали на прошлой неделе. Из-за дорожных работ движение по трассе ограничили до конца октября. Ремонт должен завершиться до 20 октября, но, возможно, удастся сделать это раньше. Работы проводятся поэтапно. На первом этапе специалисты работают на участке от Дунайского проспекта до КАД. Стало известно, что ремонт Пулковского шоссе разделили на восемь этапов. Сейчас подходит к концу второй этап, он проходит с 11 по 22 сентября.

Фото: Piter.tv