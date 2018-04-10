Девушка скончалась при перевозке в другую клинику Дюссельдорфа.

Пациентка немецкой клиники умерла из-за хакерской атаки на медицинское учреждение. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала N24. В СМИ заявили, что женщина находилась на лечении в университетском госпитале в Дюссельдорфе.

На данный момент известно, что злоумышленники шантажировали руководство учреждения. Они обрушили серверы. Из-за этого пациенту пришлось экстренно перевозить в другую клинику. Однако во время транспортировки состояние больной значительно ухудшилось.

Напомним, что полиция Германии заявила об участившихся случаях хакерских атак на коммерческие организации. В частности, преступники выбирают социально значимые заведения, включая больницы.

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