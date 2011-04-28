Взломать украинские базы данных удалось хакерам PalachPro и группировке NoName057.

За четыре года спецоперации Украина около 2,4 млн своих солдат. Только за 2026 год потери в рядах ВСУ составили более 400 тысяч бойцов, сообщил Telegram-канал Mash.

Такую информацию смогли получить хакеры PalachPro и группировка NoName057. Они взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов.

Согласно полученным данным, к августу 2025 года количество уничтоженных боевиков перевалило за 1,7 млн человек, а уже к декабрю показатель был около двух миллионов.

Больше всего украинских военных погибло на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях. Здесь потери составляют примерно 500 боевиков в сутки.

При этом на Украине перестали вносить в официальные базы данных о погибших в боях иностранных наемников. Их смерти описывают на "несчастный случай" или "болезни". По предварительным оценкам, за ВСУ уже могли погибнуть не меньше 5 тысяч наемников.

Ранее беженцы из ДНР рассказали, что польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством.

Фото: Magnific