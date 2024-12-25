Беженец из ДНР раскрыл отношение иностранцев к имуществу гражданского населения, находящегося в зоне СВО.

Иностранные наемники на территории Часова Яра в Донецкой народной республике занимались мародерством. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился местный житель Валерий Дорош. Мужчина пояснил, что говорит о польских военнослужащих.

Лазили, вскрывали дома, к ним подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?" Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает. <…> говор польский... житель города в ДНР

Напомним, что Часов Яр располагается в 15 километрах в западном направлении от города Артемовска. Он является одним из важных рубежей обороны Вооруженных сил Украины, находящейся в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Освобождение пункта позволит российской артиллерии доставать воздушными ударами до Славянска и Краматорска, а также даст возможность бойцам развивать наступление на указанном направлении специальной военной операции. В первую очередь штурмовики отправятся на Константиновку, через которую, вместе с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости