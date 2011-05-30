Павел Салий указал на причины, по которым бойцы считают за счастье попасть в западные страны для военного обучения

Украинские мобилизованные едут на обучение в европейский регион для того, чтобы затем сбежать и попросить политического убежища. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал военнопленный из армии киевского режима, младший лейтенант Павел Салий. Мужчина сдался в плен ВС РФ вблизи населенного пункта Трудовое, расположенного в Донецкой народной республике. Иностранец добавил, что именно поэтому все бойцы ВСУ стремятся попасть в страны коллективного Запада для прохождения тренировок.

Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину. Павел Салий, пленный из ВСУ

Украинец пояснил, что военнослужащие хотят попасть в Европу, потому обучение там длится три месяца. Этими действиями можно оттянуть момент попадания на фронт.

Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости