Хакеры взломали израильский сайт во время трансляции "Евровидения"

На странице появились ролики с изображениями взрывов в Тель-Авиве.

Хакеры атаковали израильский сайт, который транслировал первый полуфинал "Евровидения". Вместо видео с выступлением участников музыкального конкурса на странице появились ролики с фотографиями взрывов в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство Reuters.

В национальной вещательной компании Kan, сайт которой взломали, предполагают, что атаку совершили представители палестинской организации ХАМАС. Эти люди контролируют сейчас сектор Газа.

Напомним, 3 мая палестинские радикалы напали на израильских солдат. В ответ авиация Израиля обстреляла территорию сектор Газа. В итоге погибли 4 израильца и 23 палестинца. В числе убитых оказались три женщины и трое детей в возрасте четырех и девяти месяцев и полутора лет. 154 человека получили ранения различной степени тяжести.

На время "Евровидения" израильские власти прекратили удары по сектору Газа. Финал музыкального конкурса состоится 18 мая в Тель-Авиве. Второй полуфинал, в котором выступит российский певец Сергей Лазарев, пройдет 16 мая.

Ранее мы писали, что в Тель-Авиве выбраны первые победители полуфинала "Евровидения".

Фото: eurovision.tv