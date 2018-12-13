В Тель-Авиве выбраны первые победители полуфинала "Евровидения"

Второй полуфинал пройдет 16 мая.

В ночь на 15 мая по московскому времени определились первые десять финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение". В отборочном туре первого дня приняло участие 17 государств.

Лучшими по результатам голосования стали исполнители из Греции, Кипра, Белоруссии, Сан-Марино, Словении, Эстонии, Австралии, Чехии и Сербии.

Следующий этап соревнования состоится 16 мая.В отборе будет участвовать и представитель из России - Сергей Лазарев с треком "Крик". Порядковый номер его выступления - 13.

На данный момент в Тель-Авив прибыла 41 делегация со всего мира. Израиль в третий раз проводит данный песенный конкурс.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лазарев предложил провести "Евровидение-2020" в Сочи.

Фото: Eurovision 2019