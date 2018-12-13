По версии букмекеров, у певца есть все шансы выиграть музыкальный конкурс в этом году.

Российский певец Сергей Лазарев предложил провести "Евровидение-2020" в Сочи в случае его победы на музыкальном конкурсе. Об этом пишут РИА Новости.

По версии букмекеров, у артиста есть все шансы выиграть конкурс в этом году. Полуфинал "Евровидения-2019" состоится в Тель-Авиве уже в этот четверг. Россиянин выступит с композицией Scream. В случае успеха Лазарев будет представлять страну в финале музыкального состязания.

Ранее Лазарев рассказал, чем запомнится его номер на "Евровидении".

Видео: YouTube / Сергей Лазарев