Лазарев показал первую репетицию номера для "Евровидения-2019"

"Евровидение" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Сергей Лазарев провел первую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве, отрывок он показал своим поклонникам в Instagram.

Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо)) Мы очень рассчитываем на вашу поддержку! Сергей Лазарев

"Евровидение" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая. Песню Scream, с которой Лазарев представит Россию, написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

На кадрах с репетиции видны зеркала, Лазарев одет во все белое, что идет в контраст с общей темной темой. Организаторы отмечают, что выступление не дублирует музыкальный клип на песню Scream, в котором показана история принцессы и ее невидимого принца, спасающих и защищающих друг друга от демонов.

Фото и видео: lazarevsergey/Instagram