В день рождения у Филиппа Киркорова "стеснение пропало"

Автором нового произведения стал Антон Пустовой. Он же является автором "Цвет настроения синий".

В день рождения Филиппа Бедросовича вышла его новая песня #СТЕСНЕНИЕПРОПАЛО. Об этом Киркоров сообщил в своем Instagram.

Автором нового произведения стал Антон Пустовой, который в 2018 создавал для Филиппа Киркорова самые неожиданные и фееричные хиты, в том числе "Цвет настроения синий". Также Филипп Бедросович поблагодарил всех, кто имел хоть какое-либо отношение к созданию нового музыкального хита.

И пусть #СтеснениеПропало создаёт #градусповыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ! Филипп Киркоров

Ранее на Piter.TV: Киркоров сводил детей в Эрмитаж и пообщался с Ахиллом.

Видео: fkirkorov/ Instagram