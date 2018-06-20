Киркоров сводил детей в Эрмитаж и пообщался с Ахиллом

О посещении главного петербургского музея он рассказал в своем Instagram.

В Петербурге певец Филипп Киркоров посетил Эрмитаж с детьми Мартином и Аллой-Викторией. Отмечается, что это их второй визит в музей.

Артист рассказал, что особенно детей заинтересовали золотые часы "Павлин". Также их вдохновили Тронный, Рыцарский и Египетские залы.

Сотрудники музея не забыло и про кота-предсказателя Ахилла, с которым познакомили певца. Киркоров попросил кота угадать место, которое певец Сергей Лазарев займет на "Евровидении", однако тот в ответ лишь задумчиво промолчал.

После этого популярный артист с детьми покатался на карете и поблагодарил сотрудников музея за экскурсию.

Фото: Instagram/fkirkorov