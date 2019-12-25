Возобновление рейсов в Тель-Авив из Петербурга планируется со 2 июля

С 2 июля авиакомпания Red Wings намерена восстановить регулярные авиарейсы из российских городов Москва, Петербург и Сочи в Тель-Авив, а с 3 июля начнет выполнять перелёты и из Минеральных Вод. Данная информация размещена на официальном веб-сайте перевозчика.
Время вылета рейсов и возможности приобретения авиабилетов можно проверить на сайте авиакомпании.
Представители Red Wings заявили, что компания продолжает поддерживать тесное взаимодействие с государственными структурами, такими как Росавиация, израильские авиационные власти, а также руководствуется международными рекомендациями.
Напоминаем, что ранее, 14 июня, Росавиация ввела временный запрет на осуществление полетных маршрутов в Израиль, Ирак, Иран и Иорданию для российских авиакомпаний сроком до 26 июня включительно.
Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы запустили из Петербурга в Самарканд и Наманган.
Фото: Piter.TV
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