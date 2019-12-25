Возобновление рейсов в Тель-Авив из Петербурга планируется со 2 июля

Время вылета рейсов и возможности приобретения авиабилетов можно проверить на сайте авиакомпании Red Wings.

С 2 июля авиакомпания Red Wings намерена восстановить регулярные авиарейсы из российских городов Москва, Петербург и Сочи в Тель-Авив, а с 3 июля начнет выполнять перелёты и из Минеральных Вод. Данная информация размещена на официальном веб-сайте перевозчика.

Время вылета рейсов и возможности приобретения авиабилетов можно проверить на сайте авиакомпании.

Представители Red Wings заявили, что компания продолжает поддерживать тесное взаимодействие с государственными структурами, такими как Росавиация, израильские авиационные власти, а также руководствуется международными рекомендациями.

Напоминаем, что ранее, 14 июня, Росавиация ввела временный запрет на осуществление полетных маршрутов в Израиль, Ирак, Иран и Иорданию для российских авиакомпаний сроком до 26 июня включительно.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы запустили из Петербурга в Самарканд и Наманган.

Фото: Piter.TV