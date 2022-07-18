Сообщается, что список получился "достаточно обширным".

Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. Об этом сообщил один из участников группы в интервью "РИА Новости" на условиях анонимности.

По его словам, список выявленных контактов граждан России с сотрудниками украинской разведки передали компетентным органам. Он отметил, что список получился "достаточно обширным".

Также участник RaHDit посоветовал всем, кто сотрудничал с военной разведкой Украины, сдаться добровольно.

Ранее хакер RaHDit заявил, что планами Минобороны Украины управляют советники НАТО

Видео: Telegram / РИА Новости