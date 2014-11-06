Хакер RaHDit: планами Минобороны Украины управляют советники НАТО

Хакер из российской группировки RaHDit на условиях анонимности заявил журналистам "РИА Новостей" о том, что оперативно-тактическими планами Минобороны Украины управляют советники НАТО, а система боевой подготовки разрабатывается иностранными советниками. Эксперт заметил, что отечественные специалисты обладают данными об этих людях.
В том числе приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО, за что им выписывали грамоты, благодарности, и вся эта информация была получена.
хакер из RaHDit
Напомним, что еще прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на собственном сайте "НемеZида" новые личные данные о сотрудниках Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним должностных лиц.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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