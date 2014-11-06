Эксперт оценил отказ Киева в выводе войск из Мариуполя и соглашение по Лисичанску.

Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем, а также сдача в плен местных военнослужащих стали возможными из-за жесткого указания киевского режима не сдавать город. Соответствующее заявление сделал один из представителей российской хакерской группировки RaHDIt на условиях анонимности. Он дал комментарий по ситуации журналистам "РИА Новостей". Он напомнил, что украинские представители из Генерального штаба предлагали отступать из Мариуполя и вывести оттуда войска. Однако им запретили это делать. В результате на территории металлургического завода "Азовсталь" оказалось много военных.

..Туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет. хакер из RaHDIt

Специалист заметил, что местные военнослужащие доказывали Киеву, что это решение является нецелесообразным, но офис украинского лидера принял противоположное решение. Хакер из группы RaHDIt добавил, что из Лисичанска руководители ВСУ смогли убедить свое политическое начальство организовать выход войск.

Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости