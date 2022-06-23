Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России

Эксперт поделился информацией о работе своих коллег из Украины.

Российский хакер узнал данные об информационно-психологических операциях Украины в России. Сведениями специалист на условиях анонимности поделился с журналистами "РИА Новостей". По данным эксперта, украинский 72-й Центр информационно-психологических операций на протяжении нескольких лет занимался противоправной деятельностью, направленной против РФ. Однако еще до 24 февраля его сотрудников эвакуировали из Броваров Киевской области. При этом иностранные киберзлоумышленники действовали в крупных городах. Сведения получены из женской украинской группировки "Берегини".

В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия). хакер из RaHDIt

В группе RaHDIt уточнили, что на Украине сформированы четыре подобных центра. Самым главным считается 72-й, который находился в городе Бровары Киевской области. Также в стране функционирует из Одессы 83-й центр, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области. По мнению российского эксперта, у украинских специалистов хорошая подготовка, а также большая численность штата. В 72-м центре работали свыше 150 человек.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости