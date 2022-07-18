Группа хакеров опубликовала новые данные сотрудников украинской военной разведки и связанных с ними людей.

Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться. Об этом сообщил один из участников группы в интервью "РИА Новости" на условиях анонимности.

Сообщается, что на прошлой неделе группа хакеров опубликовала на своем сайте новые данные сотрудников украинской военной разведки и связанных с ними людей. В документах упоминаются 2,5 тысячи человек, в их числе есть также граждане России.

Участник хакерской группы посоветовал этим гражданам добровольно прийти и сдаться.

Ранее хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости