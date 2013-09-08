Хакер RaHDIt заявил о слабом украинском боевом духе на передовой

Российский хакер из группировки RaHDIt считает, что боевой дух украинских военных заметно падает на передовых позициях. Соответствующее заявление специалист на условиях анонимности сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". По мнению эксперта, наиболее силен этот дух среди местных националистических батальонов в Киеве и Львове, но уровень заметно падает ближе к боевым действиям.
….У украинских военных, которые находятся на передовой, которые все это видят своими глазами, и естественно там, так как угроза жизни, боевой дух сильно падает.
хакер из RaHDIt
Хакер напомнил, что бойцы украинских нацбатов по идейным соображениям идут воевать добровольцами. Сильный дух наблюдается у представителей батальонов территориальной обороны из Харькова.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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