Хакер RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора и холодильника

Специалист рассказал, что сейчас бытовая техника является разновидностью компьютерной.

Российский хакер из группировки RaHDIt объяснил, в чем опасность телевизора, пылесоса и холодильника. По информации от специалиста, все эти бытовые приборы можно использовать для наблюдения и прослушивания человека. Соответствующее заявление эксперт сделал во время интервью с журналистами "РИА Новостей" на условиях анонимности. Он напомнил о том, что в большинстве моделей установлены камеры, микрофоны, а также техника оснащена доступом в Интернет.

При определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении. хакер из RaHDIt

Напомним, что еще на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit опубликовала на собственном сайте "НемеZида" новые личные данные сотрудников Главного управления разведки Украины (ГУР) и связанных с ними лиц. Размещенные в открытом доступе документы касаются около 2,5 тысяч граждан. Также хакеры передали правоохранительным органам сведения о россиянах, которые сотрудничают с военной разведкой Украины.

Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости