Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

Россиянин далее сыграет с Янником Синнером.

Российский представитель Карен Хачанов пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в городе Мельбурне. В матче третьего этапа спортсмен, посеянный под 15-м номером, обыграл чешского теннисиста Томаша Махача. Игра завершилась с результатом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Оппоненты провели на корте друг против друга 3 часа 24 минуты. Следующим соперником россиянина в первом в сезоне турнире серии Большого шлема станет итальянец Янник Синнер. Иностранцу удалось обыграть в своем матче третьего раунда аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:0, 6:1, 6:3.

Напомним, что Карен Хачанов является полуфиналистом предыдущего розыгрыша в Австралии.

Хачанов вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV

