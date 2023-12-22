Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Матч второго круга турнира против Ковачевича продолжался 2,5 часа.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

Соперником 15-й ракетки мира во вором круге был француз американский спортсмен Александр Ковачевич. Хачанов обыграл оппонента со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2,5 часа.

В третьем круге Australian Open Хачанов сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Томаш Махач (Чехия).

Ранее мы сообщали, что Тимофеева вышла в третий круг Australian Open.

Видео: X / #AusOpen