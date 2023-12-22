Тимофеева вышла в третий круг Australian Open

Россиянка обыграла во втором круге Каролин Возняцки.

Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

Во втором круге соперницей 118-й ракетки мира была представительница Дании Каролина Возняцки, которая побеждала на турнире в 2018 году. Тимофеева выиграла со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В третьем круге Australian Open соперницей россиянки будет Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии.

Ранее мы сообщали, что Андреева разгромила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open.

Видео: Telegram / Федерация тенниса России