Андреева разгромила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open

Россиянка победила Онс Жабер в Мельбурне.

Российская представительница Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Международные оревнования проходят в австралийском городе Мельбурне. Встреча закончилась для оппоненток с результатом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней девушки. Она не получила на состязаниях номера посева. В следующем круге россиянка свыступит против победительницы противостояния между соотечественницей Камиллой Рахимовой и француженкой Дианой Парри.

Напомним, что Андреева одержала свою первую победу в профессиональной карьере над спортсменкой из первой десятки мирового рейтинга. Теннисистка третий раз на взрослом уровне выиграла сет в матче основной сетки. Она не отдала сопернице ни одного гейма. В 2023 году на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне девушка победила украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:0, 6:2, а на соревнованиях в Кливленде - Тамару Корпач из Германии с итогом 6:0, 3:6, 7:5.

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open.

Фото и видео: Telegram / Australian Open, Федерация тенниса России