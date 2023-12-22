Рыбакина вышла во второй круг Australian Open

Третья ракетка мира обыграла Каролину Плишкову из Чехии в первом круге.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В первом круге соперницей третьей ракетки мира была чешская спортсменка Каролина Плишкова. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Соперницей Рыбакиной во втором круге Australian Open будет российская теннисистка Анна Блинкова.

Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла во второй раунд Australian Open.

Видео: X / #AusOpen