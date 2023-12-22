Касаткина вышла во второй раунд Australian Open

Россиянка обыграла Стирнс со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В первом круге соперницей 13-й ракетки мира была американская спортсменка Пейтон Стирнс. Касаткина одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Следующей соперницей Касаткиной во втором круге Australian Open станет американец Слоан Стивенс.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Видео: X / #AusOpen