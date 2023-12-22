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Медведев вышел во второй круг Australian Open

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Его соперник снялся с игры в четвертом сете.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В матче первого круга соперником третьей ракетки мира был француз Теренс Атман. В третьем сете соперник почувствовал судороги, а в начале четвертого сета принял решение сняться с игры. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.

Следующим соперником россиянина на Australian Open станет Эмиль Руусувуори из Финляндии.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел во второй круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: atp, australian open, даниил медведев, теренс атман
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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