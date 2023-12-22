Рублев вышел во второй круг Australian Open

Встреча с бразильцем Уайлдом продолжалась 3 часа 42 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В матче первого круга соперником пятой ракетки мира был бразилец Тиаго Сейбот Уайлд. Рублев одержал победу со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча продолжалась 3 часа 42 минуты.

Соперником Рублева во втором круге Australian Open станет победитель встречи между американцем Кристофером Юбэнксом и Таро Дэниелом из Японии.

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Видео: X / Tennis TV