Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде

Латвийка завоевала седьмой титул в карьере.

Российская представительница Дарья Касаткина проиграла латвийке Елене Остапенко в финале международного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), организованного в австралийском городе Аделаида. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:2 в пользу иностранки, выступавшей на турнире под шестым номером посева.

Елене Остапенко 26 лет. Девушка располагается на 12-й позиции в мировом профессиональном рейтинге. В активе спортсменки записано семь побед на турнирах, проводимых под эгидой WTA. В 2017 году латвийкавыиграла Открытый чемпионат Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Состязания в Аделаиде относятся к категории WTA 500. Поединки на корте проводятся на покрытии "хард". Общий денежный фонд соревнований в 2024 году составляет 922,5 тысячи долларов. Турнир проводится с 2020 года. В прошлом году чемпионкой стала швейцарка Белинда Бенчич.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде.

Фото и видео:YouTube / WTA