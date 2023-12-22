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Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

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Россиянка обыграла чешку Катерину Синякову.

Российская представительница Анастасия Павлюченкова обыграла чешскую спортсменку Катерину Синякову в матче второго круга турнира категории WTA 500, организованного в австралийском городе Аделаида. Общий призовой фонд в 2024 году составляет свыше 900 тысяч долларов. Встреча на корте завершилась с результатом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летней россиянки. Оппонентки  провели  в противостоянии друг с другом 2 часа 3 минуты. В следующий раз Павлюченкова, расположившаяся на 59-е месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет против пятой ракетки мира. Ее соперницей станет американка Джессика Пегула.

Павлюченкова проиграла Анисимовой в матче первого круга турнира WTA в Новой Зеландии.

Фото и видео: YouTube / WTA

Теги: wta, анастасия павлюченкова, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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