Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

Россиянка обыграла чешку Катерину Синякову.

Российская представительница Анастасия Павлюченкова обыграла чешскую спортсменку Катерину Синякову в матче второго круга турнира категории WTA 500, организованного в австралийском городе Аделаида. Общий призовой фонд в 2024 году составляет свыше 900 тысяч долларов. Встреча на корте завершилась с результатом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летней россиянки. Оппонентки провели в противостоянии друг с другом 2 часа 3 минуты. В следующий раз Павлюченкова, расположившаяся на 59-е месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет против пятой ракетки мира. Ее соперницей станет американка Джессика Пегула.

Павлюченкова проиграла Анисимовой в матче первого круга турнира WTA в Новой Зеландии.

Фото и видео: YouTube / WTA