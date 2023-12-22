Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте

Для теннисистки этот трофей стал третьим в нынешнем сезоне.

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

В финале соперницей четвертой ракетки мира была украинская спортсменка Марта Костюк. Рыбакина одержала победу со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Для Рыбакиной этот трофей стал третьим в нынешнем сезоне. До этого теннисистка побеждала на турнирах в Абу-Даби и Брисбене.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте.

Видео: YouTube / WTA