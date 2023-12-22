Павлюченкова проиграла Анисимовой в матче первого круга турнира WTA в Новой Зеландии

Россиянка не смогла выиграть на корте в Окленде у американской теннисистки.

Американская представительница Аманда Анисимова победила российскую спортсменку Анастасию Павлюченкову в игре первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Международное состязание проводится в новозеландском городе Окленде.Встреча завершилась с результатом 7:5, 6:4 в пользу 22-летней иностранки. В следующем круге она сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Напомним, что Аманда Анисимова располагается на 373-е месте в рейтинге WTA. Лучшим достижением американки на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году. На турнирах от WTA девушка побеждала дважды. Россиянке Павлюченковой сейчас 32 года. В рейтинге она занимает 60-у. позицию. На счету спортсменки записано 12 титулов WTA. На Открытом чемпионате Франции 2021 года она дошла до финала, в том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым.

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Фото и видео: YouTube / Tennis Tuun